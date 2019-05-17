探射燈：違規食店可被控無牌經營　最高罰5萬囚半年

食物製造廠違法經營食肆，不少以提供即棄餐具或不在店內進食等，以圖避開執法。惟法律界人士指，有關手法明顯與發牌條件不同，相關食店亦可能被控「無牌經營」。



執業大律師陸偉雄指出，食物製造廠牌照主要是提供外賣食物，特點是不會提供服務、無用餐地方及自助形式等，但違規食物製造廠均提供送食物服務、餐牌，甚至供食客享用食物的座位，形式已與餐廳無異，「唔好以為提供即棄餐具，提供隔離貨倉地方畀客食嘢就冇事」，他強調法庭會依據客觀因素審理案件。



他又指，申請食肆牌照需經過多個部門審批，未持有相關牌照的食店可被控無牌經營。根據法例，任何人無牌經營食物業即屬違法，最高可被罰款5萬港元及監禁6個月，另加每日罰款900港元。

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