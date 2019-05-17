Dr.東：勿輕視缺鐵性貧血　或是腸癌先兆

缺鐵性貧血是常見的疾病，女性在更年期前貧血，多被認為與每月一次的生理期有關，特別是經血量較多的女士，家庭醫生多會轉介她們至婦科，但有腸胃肝臟科專科醫生提醒，缺鐵性貧血亦可能是腸癌的先兆，腸道若因病變而出血，會令血色素下降，但因初期無明顯症狀而易被忽視，因此四十歲以上又未至更年期的女性，對缺鐵性貧血不可掉以輕心。



缺鐵性貧血是指體內儲存的鐵質不足，影響血色素合成而引致的貧血，患者會臉色蒼白、容易疲勞、容易氣喘及活動能力降低等徵狀，患者難以辨別是腸胃疾病或婦科問題引致貧血。腸胃肝臟科專科醫生李明佳指，腸胃疾病導致的缺鐵性貧血未必有明顯便血，因為並非大量出血，而是小量滲漏再混合大便排出，肉眼難以分辨，初期未必有明顯症狀，直至排黑便或屙血時，病情已較為嚴重。



了解缺鐵性貧血背後的原因更為重要。李表示由食道至胃、小腸、大腸及肛門等，均有可能因為病變而出血，包括胃潰瘍、大腸發炎、大腸潰瘍、息肉甚至是腸癌等。通常出血一段時間後，血色素水平會下降。患者一般須通過血液檢查，驗血報告反映其血色素及體內鐵質水平低於正常值，才知悉患上缺鐵性貧血。



李憶述一名患有子宮肌瘤的四十九歲女病人同時有貧血徵狀，曾看婦科，認為她的子宮肌瘤會隨着更年期收經而逐漸縮小，屆時由子宮肌瘤造成的經血量過多問題便可迎刃而解，毋須進行手術，但女病人隨後一段時間持續出現排便稀爛等不正常現象後，轉看腸胃科，驗血報告顯示她出現缺鐵性貧血，經進一步檢查確診第四期腸癌，但腫瘤已因太大而無法進行手術。李指女病人一直以為只是經血量過多而貧血，往往忽略了原是患腸道疾病。



女性有周期性失血，患上缺鐵性貧血的機會較男性高。但李指出，男性若出現缺鐵性貧血，幾乎全與腸道問題有關，此外不論男女、四十歲以上需加倍小心，因患癌比例會相應提高，家族病史有腸癌或胃癌的患者更要多加留意。



另外，部分人因減肥或偏食導致攝取鐵質不足而貧血，李不贊成病人自行購買補鐵劑「醫咗就算數」。他指服用補鐵劑後，貧血症狀確有改善，但亦可能因此忽略了真正的病因而造成延誤治療，提醒市民應定期進行身體檢查，出現貧血徵狀要及時向醫生求助。





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