6成人認為超市無謂「包膠」　環團促訂走塑時間表

超市使用塑膠包裝情況達氾濫地步，環保團體「綠色和平」最新調查顯示，超過6成受訪者認為超市的無謂包裝嚴重，逾半數人認為無謂包裝最常見於蔬果。在11間本地連鎖超市的實地調查亦發現無謂包裝甚多，如本來有硬皮保護的菠蘿卻仍多此一舉地以保鮮紙包裹，而同一貨架同款水果，竟有一款是無包裝，另一款卻包膠。環團認為，超市必須履行企業社會責任，減用無謂的塑膠包裝，長遠更應訂立走塑時間表。



綠色和平委託樹仁大學於上月訪問1000名18歲或以上、過去1個月曾到超市購物的市民。結果顯示，超過6成受訪者認為超市為貨品添上無謂包裝的問題嚴重或十分嚴重，56%人認為塑膠包裝最常見於蔬菜及生果，其次有近2成人認為是冷凍食品，約1成人則認為是零食。



團體隨後到11間連鎖超市實地調查，發現超市無謂包裝確氾濫，例如菠蘿或椰青本有硬皮保護，超市仍以保鮮紙或果網包裹，而包膠的標準亦不一，同一貨架的牛油果竟出現一款無包裝，一款卻包上厚厚塑膠，更有杧果被塑膠膜包裝至「面目全非」。



「市民最想可以摸吓聞吓啲蔬果，睇吓有冇壞！」綠色和平項目主任陳可淳批評超市做法多餘，對環境帶來禍害。她舉例，在新西蘭超市推行裸裝蔬菜，讓顧客能精心挑選新鮮蔬菜，從而令銷量上升3倍，她促請香港的超市跟隨外國成為無塑超市，立即淘汰無謂包裝。



惠康發言人回覆表示，出售新鮮蔬果時會視乎需要作適量包裝，以保持食品質素及減少食物浪費為重要原則，並積極研究可持續方案以實踐惜物、減廢。百佳則指，香港的水果和蔬菜超過9成進口，超過5成於入口時已預先包裝，百佳一直積極與供應商合作，尋找減少塑料包裝方法，內部亦設立了相關的工作小組，研究從不同方向改善及減少蔬果包裝。