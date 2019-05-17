2020年攞假攻略　復活節請4連放10日長假

政府今日(17日)刊憲2020年公眾假期，放銀行假嘅打工仔可能會覺得好唔抵，事關17日的公眾假期中，有4日撞正星期六，即係要蝕足4日假無得補！不過，打工仔如果識得計，其實只要多請幾日假，便可自製悠長假期。以復活節為例，只要請4日假，便可連續放10天長假；中秋節請3日假，可享連續9天假；而農曆新年亦只需請3日亦有連續9天長假。



明年首個長假為1月份的農曆新年假，只要期間請3日假，即1月29至31日，便可連續放9天；4月份復活節，只要請4日假，即4月14至17日，便可連續放10天長假；而其後的佛誕及勞動節，因適逢在星期四、五，已可連續4天假，打工仔隨時可以去個短途旅行。但若然覺得「唔夠喉」，其實只要請佛誕前的3日假，即4月27至29日，即可連續放9天長假，想去邊到玩都得啦！



6月端午節為星期四，如請1天假，即6月26日就可連放4天。此外，明年中秋節正日與十一假於同一日，翌日10月2日為中秋節假，打工仔只需在之前請多3日假，即9月28至30日，亦可以連續放9天長假。





2020年公眾假期列表



1月1日 - 元旦(周三)

1月25日 - 農曆年初一(周六)

1月27日 - 農曆年初三(周一)

1月28日 - 農曆年初四(周二)

4月4日 - 清明節(周六)

4月10日 - 耶穌受難節(周五)

4月11日 - 耶穌受難節翌日(周六)

4月13日 - 復活節(周一)

4月30日 - 佛誕(周四)

5月1日 - 勞動節(周五)

6月25日 - 端午節(周四)

7月1日 - 香港特別行政區成立紀念日(周三)

10月1日 - 十一假期(周四)

10月2日 - 中秋節翌日(周五)

10月26日 - 重陽節翌日(周一)

12月25日 - 聖誕節(周五)

12月26日 - 聖誕節後第一個周日(周六)

*由於農曆年初二為星期日，故農曆年初四訂為公眾假期；而重陽節亦星期日，故翌日訂為公眾假期。

資料來源：政府憲報

