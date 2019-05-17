不滿建制派加會審國歌法　泛民狂點人數

立法會今早(17日)同時有三個會議，包括工務小組委員會、《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會，及《國歌條例草案》委員會。泛民主派不滿《國歌條例草案》委員會臨時加會，因此分別在三個會議中輪流點人數，其中《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會在開會約半小時後休會。



今早三個會議中，只有《國歌條例草案》於上午8時45分開會，另外兩個會議均在上午8時30分開會，但《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》卻在接近8時45分才有足夠法定人數開會，差點流會。



在三個會議同時開始後，公民黨郭家麒、新民主同盟范國威、人民力量陳志全、民主派區諾軒分別在三個會議上點算法定人數，在《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會休會前，每個會議分別點算兩至三次法定人數，每次需時數分鐘。



其中一次《國歌條例草案》點算法定人數期間，委員會主席廖長江和副主席張國鈞交談時，廖沒有關掉咪高峰，不慎透露不介意《國歌條例草案》委員會流會，認為流會可以「讓人警惕一下」。



陳志全表示，今早本身已有兩個會議，而《國歌條例草案》於明日(18日)已有4小時會議，不明白為何臨時於今早再加會，批評建制派瘋狂加會，令立法會要同時舉行多個會議，議員未能如常審議法案



《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會主席郭偉强表示，對於泛民主派不停點人數的行為予以強烈譴責，又指他們在20分鐘內兩次點人數，只能壯士斷臂提早休會。委員會副主席葛珮帆則表示，立法會並非遊樂場，批評泛民是惡意破壞會議，對此表示極之憤怒，認為他們應要負責任。



有建制派表示難以同時兼顧3個會議，若不斷點算法定人數將無法開會，而3個會議中，《國歌條例草案》最為重要，而且工作將近尾聲，加上工務小組所需要的法定人數較少，故此會優先確保《國歌條例草案》委員會不會流會。至於《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會，由於建制派內對條例草案都有不同意見，影響亦較淺，因此會優先放棄。惟建制派補充，放棄會議是迫於無奈，批評民主派不斷點人數，意圖癱瘓議會。