香園圍公路5.26通車　沙頭角去九龍坑僅4分鐘

連接粉嶺公路與蓮塘/香園圍口岸的香園圍公路將於本月26日上午8時通車。現時沙頭角公路是北區道路網絡的其中一條主動脈，是沙頭角和打鼓嶺居民的必經之路。土木工程拓展署總工程師葉鴻平指香園圍公路通車後，居民可以經該4個交匯處取道香園圍公路到達粉嶺公路，往來上水，大埔，九龍的行車時間將大為縮短。由粉嶺公路出發的車輛必須在駛入龍山隧道前預早靠左選定慢線，以進入沙頭角公路交匯處。



車輛由沙頭角萊洞到粉嶺公路近九龍坑，行車時間將會由約15分鐘縮減至只需約4分鐘，節省11分鐘。車輛由打鼓嶺香園圍到粉嶺公路近九龍坑，行車時間將會由約24分鐘縮減至只需約8分鐘，節省16分鐘。當局預期香園圍公路能有效改善北區交通網絡，特別是沙頭角公路附近的交通。



香園圍公路全長11公里，是一條雙線雙程的分隔道路，隧道段總長約5.5公里(龍山隧道和長山隧道)，其餘路段是高架橋和地面道路。整條公路並不收取費用。主要公路車速限制為每小時80公里。沿途設有四個交匯處，接駁粉嶺公路，沙頭角公路，坪洋地區道路和蓮麻坑路。



政府指蓮塘/香園圍口岸工程的後續設備安裝和測試工序已相繼開展，爭取在年內完成建造工程，並與內地保持協商，落實口岸啟用日期。