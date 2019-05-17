貝聿銘設計創當代先河　建築界讚揚構深遠正面影響

美籍華裔建築師貝聿銘逝世，建築師學會前會長陳沐文今早(17日)出席電台節目時，讚揚其設計風格開創當代先河，既能考慮商業角度，亦能兼顧藝術價值，形容作品有個人獨特風格及強的藝術欣賞價值，亦對其他業界建築師構成深遠的正面影響。



貝聿銘最為人熟悉是設計香港中國銀行大廈，陳沐文稱讚其設計以現代手法演繹中國元素，包括對竹的重新演繹。他指，貝聿銘家族源於蘇州，設計中銀大廈亦加入蘇州園林的元素，並以現代化手法處理。



除了中銀大廈外，貝聿銘在設計法國巴黎羅浮宮入口的金字塔時，其幾何設計亦被譽為非常創新，甚至開創當代先河。陳舉例指，該設計運用了現代科技，包括鋼材、玻璃等演繹金字塔，細節上一絲不苟，並能帶出神髓。



另外，本身是建築師的環境局局長黃錦星，今早在其個人Facebook專頁發貼懷念貝聿銘，內容除了讚許貝聿銘在香港設計新寧大廈、中銀大廈外，更造就了城中綠洲。黃又説，其中已拆卸新寧大廈的公共空間，更是港產經典電影《英雄本色》的拍攝場地之一，讚賞貝為香港貢獻環保宜居公共空間。