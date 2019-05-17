議員對國歌法字眼存疑　政府指需與國徽法相同

立法會《國歌條例草案》委員會今日(17日)開會，會議開始時因與另外2個委員會同時開會，引起民主派議員不斷點算法定人數，及後因其中一個委員會休會，才令會議得以較順利進行，繼續就條例草案進行逐條審議。惟民主派仍有繼續在法定人數不足時便提出點算人數，議員何君堯一度質疑民主派濫用程序，惟委員會主席廖長江指出，根據《議事規則》，必須點數人數，結果在不足2小時會議中，先後點算了6次法定人數，當中大多歷時5至6分鐘。



議員梁耀忠指出，鑑於條文具備立法效果，故此一字一句都必須有意義，他針對條文中「如本條例與《國歌法》(指全國性法律)有不相符之處，本條例須解釋為《國歌法》的特別實施或改編本，並如此實施。」質問政府為何採用「特別實施或改編本」這種寫法。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應指，有關條文參考五星旗、國徽的法例，即指這些條文中包括相關字眼，若國歌條例草案裏不沿用的話，日後或會對法庭造成爭論，故有列明的必要。



資訊科技界議員莫乃光質問為何條文列明「按照香港法律進行調查及予以檢控」，認為在香港境內自然採用香港法律，質疑這種寫法會否造成其他漏洞，令全國性法律仍能在港實施。鄧忍光重申，全國性法律在港並不適用，至於其草擬方式，鄧指出必須與五星旗、國徽的法律相同，否則會引起市民的疑慮，亦有礙市民理解法律，強調過往五星旗、國徽法均沒有根據全國性法律而執法的先例。