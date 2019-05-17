政府重建觀塘市中心　今收回466項私人業權

地政總署今(17日)宣布收回位於觀塘康寧道/裕民坊/觀塘道的土地，以推行第2期觀塘市中心主地盤發展計劃。政府會根據《收回土地條例》收回相關土地內合共466項私人物業權益。收地公告張貼於相關土地當日起計3個月屆滿時，受影響的權益將會復歸政府所有。



市建局發言人表示，早前該局向83個違例構築物商戶提出搬遷方案，發放特別搬遷津貼，共有71個商戶接受方案。在2月底搬遷限期，已有63個商戶將構築物「交吉」，現時仍有20個商戶未「交吉」，包括12個未接受方案的商戶，及8個因涉複雜情況但接受方案的商戶。另外，該局已收回絕大部分住宅業權。



受影響的私人土地已載於今日政府憲報刊登的公告，合資格住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適當情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼，而合資格住宅租戶則可獲安置入住由香港房屋委員會，或香港房屋協會提供的公營出租單位，或獲發特惠現金津貼。



合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可以選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而提出法定補償申索的權利。受影響住宅和商用物業業主及租戶如根據《收回土地條例》提出法定申索，但未能通過協議解決，可向土地審裁處申請裁決。申索人因提出申索而合理招致的專業費用或會獲政府發還。



觀塘市中心主地盤發展計劃為市區重建項目，總面積約48,860平方米，分為第2、第3、第4及第5共4個發展區，其中第2及第3發展區屬現正施工重建的第1期計劃內。



第4及第5發展區屬第2期發展計劃，將包括1幢商業/辦公室暨酒店大樓、1幢兼備商業/機構及政府辦公室、社會福利設施和多功能活動中心的大樓、地庫停車場、上落客貨設施，以及地面公眾休憩用地。推行該項目將有助改善區內整體居住環境。