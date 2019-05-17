隱瞞申請人經轉介申貸款　星展男顧問認欺詐囚14個月

星展銀行(香港)有限公司前私人貸款業務男顧問，疑向星展隱瞞7名貸款申請人其實是由財務中介公司轉介，誘使星展批出共逾147萬港元貸款後，向他發放約5.6萬港元佣金。男顧問早前承認7項欺詐罪，今(17日)在區院判刑，法官指被告在案中角色主動，有計劃行事，違反僱主信任，其行為對金融機構造成負面影響，判他入獄14個月。



法庭早前為41歲被告葉建明索取社會服務令報告，辯方今指報告正面，建議被告接受社服令，求情指他來港後努力工作，對案件已有悔意，現時有穩定工作，僱主亦讚賞其工作。辯方指，星展批出貸款前亦曾評核過借貸人還款能力，故法庭量刑時，應考慮被告的佣金得益，不應考慮星展批出的貸款金額，指案中沒證據顯示該些貸款最終變成壞帳。惟控方不同意該說法，指有借貸人最終破產。



法官指，被告因要滿足公司每月營業指標而犯案，現已全數賠償給星展，並在案發後重新做人，在找換店任店長已有3年時間，僱主讚他有禮，更曾協助受騙長者。惟法官指，借貸人透過中介公司向星展借貸，事成後共須向中介支付逾26萬港元服務費，此舉勢影響借貸人的還款能力，同時增加星展的風險，案情嚴重，認為社服令和緩刑都不合適，故判他即時監禁。



此外，31歲財務中介公司前高級理財分析經理吳紹倫，在事件中亦被控串謀欺詐罪受審，其案件將於5月28日裁決。