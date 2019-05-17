運輸署建議515商用車夜間泊位　僅191個投入服務

立法會交通事務委員會今日(17日)討論香港泊車位供應最新情況，文件指過去10年香港私家車和客貨車數量增加45%，但相關泊位數量只增加了9%，同期商用車泊車位供應亦跌了5%。運輸署2016年起於全港尋找路旁泊車位供商用車於夜間停泊，共有515個建議泊位，但現時只有191個投入服務，不足一半。



議員朱凱廸批評政府無正視私家車過度增長的問題，指過去10年香港人口只增加了6%，但私家車和客貨車卻增加逾40%，「點追都追唔上」」，呼籲政府限制私家車增長。議員鄭松泰則批評政府為商用車尋找路旁夜間泊位進度不濟，達不到預期目標。



委員會主席陳恒鑌則批評，政府推展泊車轉乘不力，對社會多年要求於屯門轉車站及大欖隧道轉車站附近增設泊車轉乘設施未有理會，只依賴港鐵及領展提供泊車轉乘服務。議員謝偉詮亦批評政府的交通政策及泊車政策「三失」，「失誤、失敗，令人失望」。



運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指，留意到私家車數量與泊位比例下跌，政府會繼續按部就班，跟進交諮會就解決香港道路擠塞問題所提供的多項建議。他又指，政府會繼續與地區溝通，增加商用車夜間路旁泊位數目，以及進行商用車泊位需求研究。