辦事處招牌失修跌鋁條　房協稱有歷史價值冀延遲清拆

位處大坑浣紗街龍濤苑地下的房屋協會申請組辦事處與龍濤苑業主立案法團近日傳出維修爭議，該大廈一樓外牆的房協招牌及鋁質飾條一年多前出現日久失修，上月更有逾10呎長鋁條跌至行人路，房協稱該處屬公用地方，維修保養屬法團負責。當區區議員楊雪盈稱，法團原決定今日(17日)展開拆招牌工程，但昨午(16日)5時房協臨時與法團委員召開會議討論，楊引述房協在會上稱，因招牌具歷史價值希望保育，又指以中國傳統角度，「拆招牌唔係咁好」，並以重開停車場的洗手間予物業管理職員使用為條件，希望暫緩清拆招牌一周，法團委員同意安排。



不過，該苑法團主席梁太表示，今早洗手間仍未開放，批評房協反口，要求房協發出文件列出開會內容，「至少都要講明個廁所開放到幾時」，否則下周一(20日)早上9時即使房協要求暫緩拆招牌亦會照拆。梁太批評房協及屋宇署一直迴避問題，指屋宇署無答覆過誰是招牌的物主，房協亦無提及招牌是公共地方或屬房協。不過，其後經房協職員到場了解後，房協已開放洗手間。



至於會根據甚麼理據決定拆招牌，反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，法團最希望房協能交代招牌是否安全及合法，及爭取方便物管職員上班。



梁太表示，除了與房協有維修保養的爭拗，亦有管理問題。梁太表示，屋苑停車場屬於房協，而停車場可直接通往屋苑，但房協從無安裝閘門或保安巡視，閒人可自由出入，導致偶有爆竊事件發生。另外，屋苑4樓有平台，在圖則並無寫明是屬公共地方或屬房協，法團副主席黃太太表示，若居民想前往4樓平台，一定要經屬房協的3樓平台，維修人員或市民每次出入需向協申請及批准，但多條喉管都安裝在4樓平台，令維修困難及拖慢進度，更試過屎渠倒塞致單位滿地屎水。



現任物業管理公司職員批評，房協管理不善遺留多種問題，要「執手尾」，指現時屋苑水缸嚴重損毀，喉管日久失修，「每星期爆水渠，每個月塞屎渠」。職員又指，即使公司有心做好管理維修，房協亦諸多限制，職員舉例，連清潔4樓平台都要得房協批准才可從屬於房協3樓的平台進入，大型工程如維修建築物外牆的紙皮石，都要想辦法分多次運材料，拖慢工程進度。