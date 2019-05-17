立會商5.5億元研建人工島　議員批倒市民血汗錢落海

政府在去年的《施政報告》中提出「明日大嶼」填海計劃，成本估算高達6240億港元。立法會工務小組委員會今早(17日)召開會議，討論有關在香港島和大嶼山之間的中部水域，分階段進行填海興建人工島的研究，涉款為5.5億港元，議案在會議結束時仍未完成討論。



議員郭家麒表示，過往政府為了連接工程已花數千億港元，認為在今次東大嶼的填海工程上，政府是將市民的血汗錢「倒落鹹水海」，批評只會把資源投放在政治工程上，做法是傷害香港。他表示，政府聲稱填海是為增加土地興建房屋，但現時香港有閒置土地、棕地等可以興建房屋，合共逾3000公頃。



議員譚文豪則指出，研究範圍包括長洲南面，並指該處屬香港以南地方。他表示，《施政報告》中只提過交椅洲的1000公頃範圍，認為研究長洲南是偏離研究範圍，亦指將來的研究不應在現階段進行。



發展局副局長廖振新表示，交椅洲人工島將發展為40至70萬人口的新市鎮，強調是切切實實為港人做的建設，又指人工島上將有70%房屋為公營房屋，重申如不製造更多土地，房屋供應將更短缺，只會令樓價愈來愈貴，市民未必負擔得起。他亦指，是次研究是聚焦在交椅洲範圍，但整個明日大嶼的願景不單止是交椅洲，而長洲南屬中部水域，該處人工島的研究只是「攞啲資料」，用作長遠用途。



在會議期間，議員范國威不滿小組委員會主席盧偉國在表決另一議案前，不讓議員發言，批評盧做法是「陰濕、古惑」。盧多次解釋當時的情況，指由於要求發言的議員不在會議室內而決定表決，而且立法會大會亦有同一做法。同時他亦要求范收回「陰濕、古惑」這類冒犯性言論，但范未有收回，最後被盧趕離會議室。