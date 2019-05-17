李家鼎食肆被指欠債　李泳豪怒斥《蘋果》誹謗

藝人李家鼎與拍檔開設的餐廳疑被人放紙紮公仔，已報警處理，惟《蘋果》網站報道指餐廳母親節當日出現滋擾事件，有10多位穿黑衣的人手持兩個紙紮公仔搗亂兼追債。李家鼎接受東網訪問亦澄清餐廳並無欠債，李家鼎兒子李泳豪更指事件已交由律師處理，會控告《蘋果日報》誹謗。



根據李泳豪提供的餐廳「天眼」片段，清楚可見有兩名分別穿上灰色及黑色外套的男子，在餐廳放下兩個紙紮公仔拍下照片便離開，並無追債叫囂，紙紮公仔手持寫上生意興隆的字句。李泳豪直言：「當日都唔係母親節，爹哋同餐廳拍檔都冇爭人錢，反而係有人爭我哋拍檔嘅錢，呢件事我哋已經交由律師處理，亦會控告《蘋果日報》誹謗。」



李家鼎接受訪問亦表示餐廳並無欠債，覺得放紙紮公仔等行為很「細路」，直言：「呢個世界咩人都有！」李家鼎兩年前與拍檔在銅鑼灣開設餐廳，去年再於中環開新店。負責營運食肆兼老闆之一的張先生則表示，日前有人曾到其餐廳採訪，但全程沒有出示記者證：「佢哋好唔專業，我哋當然唔會答佢哋嘅問題，完全報道失實。而放紙紮公仔呢件事，我哋亦都已經報警備案。」