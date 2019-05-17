網民熱話：自助夾公仔店慘變派對房？店主：仲要反鎖道門

近年不少自助夾公仔店湧現，成為年輕人新蒲點。有店主昨日（16日）在Facebook群組「香港夾公仔三爪機技術交流」貼文吐苦水，指一班後生仔女經常在店內流連，在「無王管」情況下，自備食物在內吃喝玩樂，將店舖變成Party Room。事件惹來大批網民怒轟，認為行為過分，「直頭當自己屋企咁。」



事件發生於屯門華都商場一間無人看守的夾公仔店。從店主CC HK上載多張閉路電視畫面截圖可見，5名年約14、5歲的後生仔女在店內嬉戲，但他們並非夾公仔，而是自備食物在內「開餐」。其中一名男童又擅自拿遙控調校空調，身邊友人則仰望四周閉路電視，疑為男童「睇水」，期間更有人大模廝樣取用店內膠椅休息。



店主在貼文稱，最近有不少年輕人將夾公仔店當作Party Room，直言忍無可忍，「又拿椅子坐，又自己調冷氣，都算。仲要反鎖道門，當間舖係自己，點忍。」



網民看過事件，紛斥涉事年輕人無家教，「你話借張櫈坐都OK，但係鎖門就真係有點兒過分啦」。亦有同區夾公仔店主分享慘痛經歷，「成日有學生喺舖頭逗留，講緊係半個鐘以上，最過分試過擅自攞埋我張櫈，坐喺入面食咗一個鐘飯。」



網民有話說



Bi Siuyee：點解啲人可以咁過分

Ivan Yip Yip：屋企人點教?

Fion Sze Man Lam：放大張相貼喺門口，如再發生一定要報警



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