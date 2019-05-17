攔巴士判社服令感化　野蠻男女申上訴遭駁回

一對男女前年10月疑因未能登上巴士，突然衝出銅鑼灣崇光百貨外的馬路攔截巴士，結果令巴士延誤了20分鐘才可開車，期間他們與巴士乘客互相指罵，甚至與上前勸阻的路人發生肢體推撞。兩人事後被捕，經審訊後被裁定一項對公眾交通造成阻礙罪成，他們不服定罪，早前在高院提出上訴，並聲稱有權衝出馬路「追截」飛站的巴士司機，當晚他們只是「留守」馬路等警察到場，非有心阻礙。原訟庭今日(17日)下判詞駁回2人的上訴申請。



男上訴人王曦彥及女上訴人伍嘉儀於去年罪成後，王被判罰140小時社會服務令，伍則被判1年感化令。高院法官彭中屏在判詞中表示，認同原審裁判官的看法，指2名上訴人的行為對現場交通造成阻礙，實在無可爭議，而他們即使對巴士司機不滿，大可拍下現場環境甚至司機容貌之後再作投訴，根本沒有必要將巴士攔在路中心10多分鐘，之後還要諉過於人，將責任推在巴士司機及途人身上。



彭官直言，即使是巴士司機有不是，2上訴人亦不應將巴士攔住10多分鐘去阻礙交通，他們聲稱要「討回公道」，其實只為洩憤。他們為報一己之怨，明知已對交通造成阻礙及有乘客鼓譟，在途人勸阻下仍不肯退讓罷休，彭官認為他們的行徑實屬橫蠻無理兼且目無法紀，更絕對沒有任何合法合理的權限或解釋，故將他們定罪絕對正確。