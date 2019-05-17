英國電訊等5機構涉圍標　競審處裁定其中4間違規

競爭事務審裁處今天(17日)同時就首兩宗涉嫌違反《競爭條例》下之「第一行為守則」的提告頒發書面判決。



第一宗案件涉及科技公司「英國電訊香港有限公司」涉嫌在2016年與4間同業公司串謀，由同業向女青年會提交假標書，假裝競投女青年會之伺服器工程，以符合女青年會要求必須收到最少5份標書的政策要求。而假標書的的價錢都會比英國電訊的真標書高，以確保英國電訊能中標。審裁處裁定除其中一間公司外，其餘4間皆有違規。



競審處主任法官林雲浩裁定，在此類針對違反「第一行為守則」的聆訊，舉證準則應採用刑事案的「無合理疑點」標準。法官裁定，英國電訊與其中一間同業Nutanix Hong Kong Limited的負責人協議，由Nutanix找其他行家呈交假標書，至於假標書的出價則由英國電訊負責填寫。法官指此等做法，目的是為妨礙、限制或扭曲在香港的競爭。它們無向女青年會透露上述協議，行為構成「圍標」，屬嚴重反競爭行為。



法官因此裁定，英國電訊、Nutanix以及另外兩間涉事公司Innovix Distribution Limited和科技21系統有限公司，均違反「第一行為守則」。惟另外一間被告公司新龍國際有限公司，其負責處理假標書的職員只屬初級員工，無證據指其上司知悉其行為；而新龍國際的生意範疇亦不涉及競投用家合約，法官因此裁定針對它的指控不成立。



雖然法官裁定4間公司違反「第一行為守則」，但審裁處要頒發的具體命令內容，法官就留待進一步聆訊後才作決定。