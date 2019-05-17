撞斃殘疾女司機　小巴司機認危駕囚8月停牌5年

裝了義肢的殘疾女司機去年駕車駛經元朗公路時，與一輛輕型貨車發生輕微碰撞，當她下車與輕型貨車司機商討時竟禍不單行，一輛路過的專線小巴撞向其車車尾，先將她撞飛，她的義肢也飛脫，她的左腳之後被尾隨小巴的吊雞車輾過，最終傷重不治。涉事的六旬小巴司機早前承認一項危險駕駛導致他人死亡罪，被告林育源今(17日)在區院被判囚8個月、停牌5年，並須自費完成駕駛改進課程。



法官判刑時指，被告欲超前吊雞車，但駛了一段路仍不果，認為其超前的決定並不恰當，若被告對當時前方的吊雞車有所顧忌，大可與吊雞車拉遠距離，又或是切入另一邊慢線，切入快線超前非唯一的方法。而被告切入快線後，已意識到死者所駕的車輛慢了下來，兩車距離縮窄，被告卻沒有減速，後來駛近死者停下的車輛時已別無選擇，只能向左急扭軚及煞車以避免碰撞，從死者車輛後方被撞毀的程度可見，縱使被告沒有超速，仍是以高速扭軚。法官並指被告不能把所有責任都歸咎於放在路肩的鐵水管，認為被告駕駛情況魯罔及不負責任，而法庭須判以一個阻嚇式刑罰，警惕駕駛者。



法官接納被告為一名關心家人及負責任的父親與丈夫，並得到親友支持，且沒有刑事或交通違規紀錄，亦有向死者及死者家人致歉，故酌情減刑，最後判被告監禁8個月。