指泛民曾參與簽書面表決　石禮謙轟輸打贏要

根據立法會內務委員會發出的指引，建制派最資深議員石禮謙是審議《逃犯條例》修訂的法案委員會主持，但經歷兩次會議仍未能選出主席，石遂去信內會就法案委員會未來路向尋求意見，並於今日(17日)的內會討論。



議員譚文豪直言有關信件放在議程中是錯誤，因為內會指引須先經法案委員會考慮，但此過程未有進行，全因立法會秘書長陳維安越權如同「政變」，將自己視為主席，重申陳維安實際是沒有權力越過法案委員會作決定，並行使議員及主持權力自行決定以書面傳閱方式去處理指引。



議員朱凱廸則批評，石禮謙的信件失實，因為按照《議事規則》只有法案委員會可以真正落實指引，但現時卻以傳閱方式便決定接納指引是不合規格。朱又指，泛民的法案委員會所選出的主席涂謹申亦有去信內會匯報情況，認為內會主席李慧琼要解釋為何不接納涂的信件。



石禮謙反駁指，內會曾舉行特別會議，而書面傳閱的文件亦有24名議員提出反對，證明泛民議員有參與當中，直言不能輸打贏要，對於不合心意的事情就認為不是事實，而他執行內會命令被斥非法，反問法案委員會於特別內會中被DQ(褫奪資格)豈能稱為合法。



另外，議員何君堯要求李慧琼向政務司司長張建宗轉達，要求警方優先支援立法會出現偽造文件及衝擊的個案。