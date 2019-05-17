10裝修商協議瓜分安達邨工程　官指屬嚴重反競爭行為

競爭事務審裁處今日(17日)裁定，14間公司違反《競爭條例》第一行為守則，其中一宗個案涉及10間公司合謀定價瓜分觀塘安達邨三幢樓宇的裝修工程。10間被控的裝修公司均是房屋委員會登記裝修承辦商。它們涉嫌在2016年6月至11月期間訂立「分餅仔」協議，按層數分配裝修工程，不在非自己的樓層爭生意。它們更共同印製宣傳單張，以經各家協議後定出的「套餐價」招攬生意。



林雲浩法官指，雖然各間公司均否認它們之間有協議「分餅仔」，但法官考慮證供後裁定，它們確實訂立及執行了樓層分配安排，不但不招攬其他樓層的生意，就算有租戶主動接觸，它們也會指示租戶聯絡獲分配的那間裝修商，除非住戶堅持，否則它們不會接其他住戶的生意。這種做法屬違反第一行為守則的嚴重反競爭行為。



除按樓層分生意之外，法官亦裁定這10間裝修商協議分擔印刷費用，共同印製單張，並以單張上的套餐價接生意，這屬於「合謀定價」的嚴重反競爭行為，目的在妨礙、限制或扭曲香港的競爭。法官將在進一步聆訊後，考慮是否按原告競爭事務委員會要求，頒令罰款、賠償調查開支及訟費。