兩宗違競爭法案勝訴　競委會指意義重大可作警惕

競爭條例2015年生效以來，競爭事務委員會於2017年首度入稟提告兩宗案件涉違反《競爭條例》，競爭事務審裁處今(17日)裁定兩案共15間相關公司中，14間公司違例。競委會主席胡紅玉形容判決意義重大，相信今次可起警惕作用，有助營造更好的營商環境。



胡指，今次能在20個月內把案件遞上法院，並有兩宗勝訴，對競委會是意義重大、來之不易，亦為有關法例釐清了標準，現時仍有一宗案件正在司法程序階段，亦有投訴準備進入法律程序，相信今次裁決可作出指引，減省技術上的討論。



胡指15個被告公司中有14間被定罪，剩餘一間並非重要角色，亦非主要合謀人及主要得益人，委員會尊重法院判權，會研究今次判詞，以改善以後的起訴工作，亦會跟進今次案件的後續工作。她又指，若遇上難執行或原則上應放鬆的部分，委員會會和政府討論修例工作。



胡續稱，今次案件涉及2大行業，包括建築及資訊科技行業，亦佔競委會至今接獲的3600宗投訴中的較大比例，相信今次可做警惕作用，製造更好的營商環境，委員會亦會加強《競爭條例》的宣傳工作等。