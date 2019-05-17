菲籍少女被姦案　尼籍少男稱事發時有不在場證據

15歲尼泊爾籍少男疑在社交媒體Facebook認識同齡菲律賓籍少女後，涉嫌在少女的住所將她強姦，少女在事發後3個月始向社工傾訴並報警。涉案尼泊爾少男否認一項強姦罪，案件今日(17日)在高院開審。控方指，被告警誡下聲稱自己與事主素未謀面，後來他又通知控方，事發時他全日留在自己家中，具有不在場證據。



報稱無業的男被告被控於2017年7月31日，在女事主X於西營盤的住所強姦X。



控方庭上播放X與警方進行的錄影口供，X稱2016年她在Facebook加入被告做朋友，本身與被告不相識，但兩人之間有共同朋友。2017年3月，她出席朋友生日派對曾與被告見過面，但當時沒對話。案發前約一周，她開始在Facebook與被告談話，被告藉在網上玩truth or dare遊戲大談性話題，又透露想找人傾心事，結果她邀請被告到她家談心。



X憶述，事發日她到港鐵站接被告回家，他們起初在客廳享用尼泊爾食物，被告談及剛與女友分手，未幾被告跟她入睡房，又拿出酒問她要不要飲，她爽快答應，但喝了數杯酒後即非常頭暈。被告便將她推到床上吻她，又脫去雙方衣物，然後將她強姦，最後在她腹上射精。X稱，她有叫被告停止及嘗試推開對方，惟無力反抗，被告也沒理會她。完事後，她離開住所，被告跟隨又問她感受如何，問她喜不喜歡。同日稍後，她發短訊給被告，說不再相信被告，被告回覆她一個瘋癲樣子的表情符號，然後便封鎖了她的Facebook帳號，跟她斷絕往來。



X稱她於同年8月及9月，先後透過短訊及面對面跟同學訴苦，同學安慰她要汲取教訓，以免日後發生同樣事情，同年11月她又向社工談及本案，最終決定報警。



控方披露，被告於去年2月被捕，警誡下被告稱不認識X，也從未與X見過面，他亦不知道案發時他身在何方，但他肯定自己沒到過X的住所。今年4月，被告通知控方，事發時他全日留在自己於油麻地的家中，並無到過事主住所。

