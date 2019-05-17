百物看世界大英博物館藏展　明起文化博物館舉行

人類社會發展的軌迹複雜而文明。於沙田文化博物館舉行的「百物看世界：大英博物館藏品展」將展出大英博物館藏、來自世界各地的100組物件，道出200萬年來的人類故事，當中包括首次於香港展出的《神奈川沖浪裏》版畫、來自烏爾城的烏爾軍旗、基來馬鞍及帕拉卡斯織物共4件作品，展覽將於明日(18日)至9月9月開放予公眾參觀。



展覽分為「起源」、「最早的城市」、「權力與哲學」及「儀式與信仰」等多個區域，當中來自埃及的「尼斯柏能納的外棺」相信是最能引人入勝的作品，外棺刻上古文「天堂之門的開啟者」，從而得知是祭司的棺槨，而棺槨上的紅色相信是模仿太陽的色彩，表現了祭司與太陽神的關係。



展覽早前曾於中國內地、法國等地方舉行，而每個主辦國家或地方都需要構思第101組、具代表性的專屬物件以供展覽。香港文化博物館館長(藝術)楊麗中表示，團隊費煞思量，經數月商討後終決定由已故諾貝爾物理學獎得主高錕教授發明的「光纖」成為是次展覽中第101組物件。她認為高錕雖然不是在港發明「光纖」，但他曾於中文大學任校長及定居香港，與香港有深厚感情，而「光纖用作連接世界，呼應今次展覽主題」。



楊又指籌備展覽過程中遇上不少困難，因大英博物館的要求很高，港方需要配合，例如嚴格控制環境濕度及光度等，以免破壞展品。



大英博物館策展人貝琳達.克里勒亦表示，籌備時最困難的地方是要從博物館嚴選100組物件到港展覽，「因為不同物件，說出來的故事都非常不同」，她希望公眾不再局限於從文字中學習，觀看展品亦可獲益良多。