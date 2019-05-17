預算案通過　150萬基層市民有望下月出雙糧

立法會昨(16日)三讀通過政府財政預算案，政務司司長張建宗指預算案通過是為市民帶來了好消息，涉及428億港元的一次過紓困措施可得以推展，有望在下月底之前開始向領取綜援、生果金及長者津貼的市民「出雙糧」。



張表示，感謝立法會議員讓預算案於短時間通過，認為過程相當順利，當中有近150萬名基層市民可從中受惠；另外，約4萬名學生亦受惠預算案而豁免香港中學文憑試考試費、為有經濟需要學生提供2500港元津貼等等。



另外，修訂《逃犯條例》於立法會愈演愈烈，張建宗表示立法會內務委員會仍需要時間商討如何應對，未有回應會否直接將草案交到立法會大會，但表示現階段暫未有結論。



張又強調，希望逃犯條例討論可以重回理性及正軌，認為條例草案委員會有政府及不同政黨，是具有代表性及透明度，有關人士可以在會議進行深入討論及交流。



至於近期爆發大鼠戊型肝炎，張表示政府於下周一(20日)開始進行為期三個月的全城清潔行動，針對食肆及後巷等高危地方，打擊鼠患。