財會通過將軍澳建入境處新總部　料第二季動工

立法會財務委員會今(17日)召開會議，繼續審議涉款逾68億港元於將軍澳興建入境事務處總部，議案最終以37票贊成、6票反對、3票棄權下獲得通過。



議員葛珮帆表示支持項目，但詢問新大樓的餐廳能否滿足到大量公務員上班的需求，因為近期有政府設施忽略公務員要求，例如港珠澳大橋缺乏用膳設施，擔心日後餐廳容量不足，導致員工外出用膳，或影響附近居民生活。



議員姚思榮指出，文件稱大樓將於2019年第2季動工，2023年竣工，但現時已踏入第2季，擔心未必可以如期動工，希望項目可如期進行，並盡快騰空現時位於灣仔的大樓用地，令有關用地發展會展及酒店用途，紓緩目前場地不足的壓力。



本身為西貢區議會的議員范國威表示，區內對停車泊位有大量訴求，而大樓未來會有3000人工作，但只設100個車位並不足夠，希望政府能夠做到一地多用，例如引入地下停車場，善用現時千載難逢的工程機會多做一步。



署理入境處處長區嘉宏表示，新總部每日人流約6500人次，未來有自助系統協助，市民逗留時間將大幅減少，而新大樓可紓緩現有大樓地方不足的困境。他續指，若然今次批款未能獲批，將影響工程進度。而建築署署長林余家慧則表示，撥款若於今日會議通過，有信心可如期今年第二季動工。



另外，會議亦以55票贊成、無人反對下通過因衞生署重組而引致的編制變動，以加強保障公眾健康等工作。又於不記名表決下通過，涉款逾3億港元於水泉澳興建一所小學。