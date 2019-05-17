王志民批反逃犯例言論歪曲造謠　籲做好解說工作

政府早前提出修訂《逃犯條例》，引起社會爭議，中聯辦今午(17日)召開會議，與多名港區人大代表、政協委員會面，會後有人大、政協引述中聯辦主任王志民會上的說話，指中央政府支持特區政府依法修例，堵塞法律漏洞，並且強調4個相信：相信自己、相信特區、相信法院、相信法治，要求各人大、政協支持修例，多向社會各界作講解工作。



對於社會上的反對聲音，各人大、政協續引述王志民稱，社會上對修例有很多歪曲，有些內容是煽惑人心和造謠，令市民產生疑慮。對於社會上認為中央政府發聲是干預香港內政，王反駁指自提出修訂至今數個月來，多個外國領事、商會等已先後發表意見，反問為何中央不可發聲。



他們續引述指，基於台灣殺人案，修例是有迫切性，中央在大原則上不會有大轉變空間，包括不會暫緩、落實港人港審，但仍有微調的空間。至於社會上要求免追溯期、設立日落條款，王志民在會上解釋前者不能推行，是不可讓法例一經修改便豁免一批罪犯；至於後者則是不能讓每個個案都交到立法會審議。



此外，外交部發言人陸慷今日亦在北京指，香港事務屬中國內政，美國和其他任何國家、組織、個人均無權干預，強調干預香港事務是錯誤，藉此製造混亂既不得人心，也不可能得逞。陸續稱，是次修例既是為了解決現實個案，亦是為了堵塞法律漏洞，讓香港和其他國家或地區能夠展開移交逃犯和刑事司法互助，有利共同打擊犯罪，避免香港成為「逃犯天堂」，重申中央政府將堅定支持香港政府修例。