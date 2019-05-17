美婦租Airbnb水管鬆脫遭燙傷　業主需賠263萬

美籍華裔中年婦人於2014年偕丈夫來港旅遊，透過住宿預訂網上平台Airbnb租住旺角一間單位，惟婦人沖涼期間，浴室連接熱水缸的水管鬆脫，婦人手腳被濺出的熱水燙傷，3年間她接受了5次治療，她於2015年入稟高院向單位業主索償約200萬港元，案件去年開審，高院於今日(17日)頒判詞，判婦人勝訴及獲賠償263萬港元。



女原告Schmidt Hayley Dai與丈夫均為聾啞人士，她於2014年事發時42歲(現47歲)，審訊時她利用平板電腦打字作供；被告人是肇事單位登記女業主林惜珠，林曾透過向法庭存檔抗辯書否認責任，但審訊時她缺席聆訊。



據審訊時的證供，2014年8月20日原告偕丈夫來港，他們先下榻灣仔一間酒店，丈夫透過Airbnb預訂了旺角道25號1樓唐樓單位，入住日期為8月23日至25日。8月23日事發當晚，原告沖涼期間，浴室連接熱水缸的水管鬆脫，原告的胸、臀及四肢逾20%身體被熱水燙傷，她留醫院近1個月才可出院。及後原告返美國繼續接受物理治療、激光除疤及需穿着壓力衣物，直至2017年她已接受了5次治療，至今她的下肢仍留下明顯疤痕。



判詞披露，原告擁有大學程度，事發前她在美國一間大學的酒店任職侍應，專門服務聽障人士，但事發後她不能站立多過3小時，無法再做先前的工作，現時她轉做體力勞動較輕的工作，收入較少。本來熱愛戶外活動的她，社交生活大受影響，事發後她長期留在家中，為免尷尬她只能穿長袖衣物遮掩疤痕，此外她每晚需吃止痛藥協助睡眠。



法官裁定被告身為單位業主，具有佔用人的法律責任，被告亦違反謹慎責任，沒有確保浴室水管與熱水缸安全接駁及得到妥善維修，因此判原告勝訴。賠償金包括35萬港元身心痛苦賠償、200萬港元收入損失及醫藥費等。