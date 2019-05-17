發射台：內地孩被迫做童模　變搖錢樹身心受創

內地童模(兒童模特兒)攝影行業異常蓬勃，對兒童的影響亦逐漸浮現。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，今集炮轟童模活動令兒童承受不必要壓力，扭曲兒童價值觀，以為賺錢比讀書重要，而部分父母推子女當童模，視骨肉為搖錢樹的做法，更會對兒童造成嚴重心理陰影，當局應限制童模活動。



內地近年興起童模，大批童模應運而生，他們的日薪可高達4000元人民幣，收入隨時高過一般打工仔。節目指出，不少家長見錢開眼，不惜向學校請假，都要推子女當童模去「挖金」。而當兒童因童模工作辛苦而「扭計」時，有家長竟然出腳踢向僅得3歲的親生女兒，用暴力迫兒童就範，令兒童留下心理陰影。



節目又指，兒童未懂事已去賺錢，同時眼見父母為了錢而迫他們當童模，或會導致他們認為賺錢比一切重要，而理應在童年時學習的品德，以及與其他小朋友相處的技巧，或因童模工作而失去學習機會。



有見及此，浙江杭州最近就推出全國首個童模保護機制，規定未滿10歲的人士不得作廣告代言。節目支持有關決定，指兒童應在父母保護下去認識這個世界，有效禁止或規範兒童從事商業活動，有助保護童年生活。



讀者欲觀看《發射台》全部內容，方法非常簡易。已安裝東網APP的讀者，只要登入東網APP，點選右上方的《電視》Icon，進入頁面後選擇左邊的「時事」分類，再點選各集節目，影片就會自動播放，更可一氣呵成觀看多集節目。



另外，東網的雙聲道功能已支援各款Android及iPhone手機，用法簡便。觀眾收看影片時會預設成以廣東話播放，只要一按螢幕下角「喇叭」按鈕，就可以揀選以普通話配音收看節目，滿足不同觀眾口味。



安裝「東網」APP

http://on.cc/redirect/oncc

