機場麻疹爆發告一段落　疫苗接種站明起停運作

肆虐香港機場近3個月的麻疹，爆發情況暫告一段落。衞生防護中心表示，截至今日(17日)下午4時，香港無新增的麻疹個案，並宣布早前於香港國際機場的麻疹爆發個案完結。



防護中心表示，今年至今錄得73宗麻疹個案，當中有29宗與機場工作人員爆發個案有關，患者包括有機場保安、機艙服務員、行李處理員、海關職員等。麻疹的潛伏期可長達21天，與機場個案相關的病人當中，在傳染期到訪機場的最後日期為4月5日，至昨日已經過2個潛伏期，期間並沒有再錄得新增個案，故中心認為機場的麻疹爆發已經完結。



至於機場疫苗接種站明日(18日)起亦會「功成身退」，由3月22日起至今日累計已為8501名機場人員接種麻疹疫苗。



驗血服務方面，衞生署早前為機場員工提供麻疹血清測試服務，累計共抽取了777個血液樣本。至於為在香港工作的菲律賓外籍家庭傭工提供的麻疹血清測試驗血先導服務，則至今共抽取了146個相關血液樣本，參加者會獲個別通知其檢測結果。



除了機場之外，尖沙咀一間名店近日亦先後有5名職員感染麻疹。防護中心提醒勿掉以輕心，又指目前全球多個國家，包括歐洲和東南亞一些國家，正受麻疹再度爆發的影響，旅遊人士應注意感染麻疹的風險，任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少兩星期，就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

