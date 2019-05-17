鼠患嚴峻政府臨急補鑊　議員批滅鼠無方無新招

香港淪為「鼠患之都」，成為人類感染大鼠戊型肝炎個案的高發地區，目前全球文獻僅記載6宗個案，但香港已佔5宗，全港18區中，已最少有4區出現大鼠戊型肝炎感染個案。疫症威脅升級，特區政府一連兩日舉行了跨部門會議，研究滅鼠「補鑊」之計，本月20日起將展開為期3個月的全城清潔，同日起針對衞生問題展開五星期的加強執法行動。立法會議員對當局治鼠無方大感憂慮，促多方面行動。



繼昨日(16日)舉行跨部門會議後，食物及環境局防治蟲鼠組督導委員會今(17日)舉行特別會議，政務司司長張建宗、3個決策局、21個部門官員均有出席。張建宗介紹各部門的工作，房屋署在9個公共屋邨開展目標小區滅鼠計劃外，並會將計劃擴展至更多公共屋邨；民政事務總署則會與物業管理公司及不同持份者加強聯繫和宣傳環境衞生。路政署會在鼠患較嚴重的後巷進行改善工程，例如堵塞鼠洞及改善路面情況。



食環署已於本月6日開展為期8星期的目標小區滅鼠行動，加強清潔目標區域的街道、後巷、街市及小販市場，鑑於食肆處理廚餘不當會引致鼠患，當局會特別針對食肆在後巷處理食物、清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物。本月20日，食環署亦會開展為期5個星期的特別行動加強執法。



政府再提醒市民注意個人、環境及食物衞生，高危人士特別是有嚴重長期病患的長者、曾接受器官捐贈、孕婦、慢性肝病患者，俗稱蠶豆症的「G6PD缺乏症」患者，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情，均要加倍小心。



一連兩日的會議，並沒提出防治鼠患新招，滅鼠措施亦了無新意。立法會議員蔣麗芸及葛珮帆去信立法會衞生事務委員會，反映香港鼠患非常嚴重，情況令人憂慮，她們指曾多次於立法會要求政府解決鼠患問題，並提出多項建議，包括善用滅鼠科技，同時嚴打非法棄置，惟政府行動「歎慢板」，鼠患問題不斷惡化。