香園圍口岸將啟用　跨境貨運擬實施東進東出

香港運輸業界今日(17日)與深圳市交通部門開會，商討未來取消皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸貨物檢查逐步轉到香園圍口岸處理的的相關安排。出席會議的香港陸路客貨運輸議會主席蔣志偉表示，深圳當局打算今年起實施「東進東出」，即東部跨境貨物經即將通關的蓮塘/香園圍口岸出入口，到2021年則實施「西進西出」，即西部跨境貨物經深圳灣口岸出入口，屆時將陸續關閉皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸的貨物通關設施。



蔣志偉表示，業界向深圳市交通部門表達對相關規劃的憂慮，認為貨物通關工作全轉交香園圍口岸的決定倉卒，又建議深圳當局先不要取消皇崗口岸的貨檢功能，改為試行將沙頭角口岸及文錦渡口岸的非鮮活類貨物轉用蓮塘/香園圍口岸。



蔣亦擔心蓮塘/香園圍口岸配套不足，如附近未有足夠的用膳及休息地方提供給輪候過關的司機等，故未必能夠配合以上安排，認為港方亦有責任配合。他表示將於數日內撰寫業界意見及計劃書給深圳當局，當局亦承諾繼續與業界溝通，實地視察及再開會商議具體的安排。