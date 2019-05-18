東網透視：划90呎大龍靠默契　撐百年漁民傳統添活力

端午節「睇龍舟」到底要睇咩？健兒英姿及水波激濺的畫面固然吸睛，每條龍舟亦盛載了不少故事。香港仔龍舟競渡大賽在百多年前由漁民開辦，在30多項比賽中最具難度的是「大龍」比賽，需近50名健兒才能划動超過90呎長的「大龍」，現時仍有漁民子弟出錢出力將這項傳統傳承下去，享受的是「划龍舟」時團結一致的感覺，「一齊落槳，每一下都要出力」。



龍舟是漁民的神聖吉祥物，賽事都保留傳統禮儀，以示尊重。端午節比賽日(下月七日)，龍舟會齊集香港仔避風塘，插滿彩旗，龍舟下水及賽前，漁民會進行採青拜廟儀式，祈求健兒平安。在「頒大旗」儀式上，不同隊伍的龍舟健兒會互相潑水，歡呼打氣，賽事在香港仔海濱公園海傍舉行。



每年有10支「大龍」隊伍爭奪「漁民大龍精英金盃」，不但為全港最大型的「大龍」比賽，市民更可一睹設計別出心裁的「私家龍」。每條「大龍」由上乘杪木和柚木等浮水力強的木材製造，師傅按龍舟隊要求度身訂造和設計，由於人手製作，每條造價20多萬港元。



上年冠軍隊「同慶龍」是歷史超過100年的勁旅，一半成員皆是漁民後代，年齡平均30多歲。該隊主席鄭華明(明哥)指，逾百年龍舟隊的大龍龍鬚通常為白色，該隊在2017年特意改為黑色，象徵年輕活力，龍口內的珠亦由紅色改為金色，望為健兒帶來好運。



現年60歲的明哥本身職業船長，是漁民第5代，他已放下龍槳，負責龍舟隊行政工作，將教練及「頭槳」的重任現落在38歲姪子鄭進傑身上。大龍可載48人，比24人的中龍更難駕馭，進傑從小接觸龍舟，由15歲開始參賽，他分享去年奪冠的秘訣，指划龍舟落槳動作要劃一，亦要根據隊員體重分配位置，令全條龍舟壓水情況均等，但最重要的是「齊心」。



為了再度衞冕，進傑表示，該隊現時每星期練習3晚，每次要練2至3小時，但隊員從不叫苦，因龍舟成員尤如「兄弟」，「訓練到大家一落到龍舟，大家一揸住把槳，就知道做咩，唔需要多講」。他指比賽時歡呼聲振耳欲聾，大家的動作合配與否，就全看默契。