探射燈：共居計劃受歡迎　可互相照顧

獨居長者及雙老家庭數目趨增，長者生活無人照顧的問題日漸嚴重，有機構提出長者共居的生活模式解決問題，且大受歡迎。房委會現時為長者提供兩類租住公屋服務，分別為長者住屋及小型獨立單位，需求者亦眾多，惟部分已停止編配。



房委會提供的「長者住屋」分3大類，均為院舍式設計並提供當值舍監服務，住戶需共用廚房及客廳等。第1型由住宅大廈低層的標準單位改建而成，已在2009年停止編配；第2型為建於商場平台或停車場上的單位；第3型則設於小單位大廈的低層，設有獨立浴室。



小型獨立單位則為住宅式設計，有新和諧式附翼大樓、和諧式大廈及小單位大廈。單位附設獨立的廚房及浴室，可供1至3人居住。立法會議員郭家麒批評房署無視長者需要，浪費資源，既然已提供居所，應找社福機構合作，解決雙老家庭及獨居長者需要。他又擔心，2039年估計將有約30%人口為長者，現時的安老設施不足，若現時不把握時間做好準備，將來慘劇只會發生得更頻密。

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