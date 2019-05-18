探射燈：服務券輪候院舍二選一　為難長者

為配合政府安老政策，社署推出「長者社區照顧服務券試驗計劃」，以「錢跟人走」的資助形式，提供5個社區券服務組合，長者及同住家人需接受入息審查，以支付不多於40%費用。但有關注團體批評申請該計劃的長者，就未能輪候入住院舍，令長者感到為難。



該試驗計劃由2013年9月開始，對象為被社署評估機制介定為身體機能中度或嚴重缺損，同時正在輪候資助社區服務照顧或院舍照顧服務的長者。服務範圍包括復康運動、護理服務、個人照顧及住宿暫託服務。服務券組合為每月9600港元，8150港元，7260港元，5810港元及4020港元，長者及同住家人需接受社署入息審查，以釐定共同付款金額，由5%至40%不等。



社區主任秦海城批評，計劃變相要求長者凍結政府資助服務計劃申請，不少長者面對兩難局面，「如果長者突然間跌倒，咁佢到底要揀服務券定繼續排老人院呢？」他又擔心提供服務的單位並非由政府直接監管，質素參差。社署發言人指，2018至2019年社區券使用人數有3600多人。

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