探射燈：家居支援改善無期　長者慘劇愈揭愈悲

近日接連發生雙老家庭悲劇，獨居長者慘況更多年未改善，長者在家支援嚴重不足。長期病患婆婆獨居劏房，擔心自己「死咗都無人知」，輪候公屋多年，又擔心輪候院舍需時更長。雙老家庭其中一人曾中風，跌倒後另一人無力扶起，雙雙躺在地上等救。地區人士指長者社區照顧及上門探訪資源不足，立法會議員亦批評政策漠視長者需要。



65歲的阿木（化名）婆婆為哮喘病患者，獨居於旺角唐樓劏房。她因氣喘，走路比常人慢一倍，病重時更連下床的氣力都沒有，她擔心要等到「屍體發臭」才有鄰居發現報警。阿木一直靠散工維生，坦言曾透過勞工處找工作，最終空手而回。她已輪候公屋5年，擔心重新輪候院舍需時更長，卻又因未有在輪候名單，不符合社署長者社區照顧服務計劃。



全港共有超過110萬長者，其中約44萬獨居或只與配偶同住，30多萬人全家成員皆為長者。上月，有長者被揭陪伴妻子屍體多時，揭示雙老家庭悲歌。



67歲的黃太（化名）與70多歲的丈夫同住，曾多次在家跌倒求救無門。其丈夫為中風康復者，雖可勉強照顧自己，卻口齒不清，雙手乏力，曾在家中掃地時跌倒，黃太上前扶起丈夫時亦同跌倒，二人雙雙躺在地上良久，最後她才能慢慢爬去打電話報警。自此，他們在家中不敢關上大門，擔心出事鄰居難注意。



協助阿木的旺角南社區幹事朱江瑋表示，近年獨居長者及雙老家庭增加，但政府漠視長者需要，有長期病患者苦等逾10年仍未獲派公屋，更有長者在等候期間跌倒受傷。他建議政府增加上門探訪資源，減低長者在家中發生意外後無人問津的景況。



註冊社工及立法會福利事務主席鄺俊宇則不滿政府對長者的政策只流於口號，對居家安老長者支援不足，「社區服務有送飯，但隔日先送一次，長者唔通兩日先食一餐？」他促加強前線資源，增加上門探訪人手。



社署發言人表示，現時200多間津助長者中心，均為隱蔽和需要照顧的長者及護老者提供外展服務；41間長者地區中心轄下的長者支援服務隊亦會透過不同的外展服務及社區網絡，介紹社區服務及識別有需要長者及護老者。政府已於去年10月起向津助長者中心及家居照顧服務隊增撥逾2億港元加強外展服務。另外，至今年4月，資助護理安老宿位平均輪候時間為23個月。



房署發言人表示，截至今年3月底，長者1人申請公屋數字有15800人，平均輪候時間為2.9年；凡符合申請公屋資格的長者，即使正輪候政府津貼安老宿位，亦可提出公屋申請。

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