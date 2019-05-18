GDP增長慢　陳茂波：不會輕舉妄動大幅調整預測

政府統計處昨日(17日)修訂今年第一季實質本地生產總值(GDP)按年輕微增長0.6%，較上一季1.2%的增幅為慢，而全年GDP增長預測則維持不變，為2%至3%。財政司司長陳茂波今早(18日)出席電台節目時表示，雖然近期關於中美貿易談判負面消息比較多，令金融市場波動，但不會因而輕舉妄動地大幅度調整今年經濟增長預測，否則會令市場誤解，強調當局會密切留意情況，做好「防風措施」。他指今年8月會公布第二季GDP，如有需要屆時會一併調整全年GDP預測。



至於整體貨物出口在第一季錄得4.1%的按年實質跌幅，他解釋指今年上半年出口數字是反映去年下半年情況，因此會較疲弱，預料今年下半年會有改善。他續指中美兩地經香港的貨品佔總出口量9%左右，認爲風險可控，但個別行業受比較重的打擊，需要政府提供協助。



他又指，貿易談判經常峰迴路轉，會留意中美領導人下月於日本的20國集團峰會會面，會否令談判有進展，並指政府更關注貿易戰引發的外溢效應，因為會影響全球經濟鏈布局，供應鏈一旦轉變，會是深刻的結構改變，對香港投資會有影響，但目前難以預測股市是否有下行壓力，因股市受到談判情緒和氣氛影響。至於香港金融市場是否會被衝擊，他認為目前金融市場有秩序，屬於預期之内。



他亦稱，香港經濟受外圍影響，萬一出現意料之外情況，當局會透過現行的借貸擔保計劃和不同基金，協助中小企周轉和轉型開拓市場，以「撐企業，保就業」。他又透露，經濟環境不佳時會考慮推出措施，刺激本地消費和穩定就業，但現階段毋須太冒進做任何措施。