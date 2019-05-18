議員指唔輸入外勞香港會執笠 　政府：認真考慮

審計報告早前揭露勞工處近年已登記求職人數10年間減少逾7成，高齡就業計劃成效欠佳，該處流動通訊程式使用率亦大幅下降，認為該處應全面檢討就業服務。立法會政府帳目委員會今早(18日)公開聆訊討論有關報告，有議員引述報告指，單飲食業、零售業及建造業，工作空缺就逾17萬個，批評當局在輸入外勞上只用拖字訣，強烈要求盡快輸入外勞維持香港競爭力，否則「香港就會執笠」。



立法會議員邵家輝引述報告數字，指該處去年針對飲食業的招聘會分別有244次，所涉空缺為87,451個，然而處方只成功安排4000多次面試，最終成功就業個案只有788宗，即平均每場就業個案只有3宗，市場仍有逾8萬個空缺，若加上建造業及零售業情況，則有逾17萬空缺。他稱，全民就業情況下，僱主請人困難，強烈要求當局盡快輸入外勞。



勞工及福利局局長羅致光則回應，香港勞工市場緊張，推算未來情況只會更嚴重，政府會就各行業的困難，認真考慮輸入外勞。帳委會主席石禮謙批評，當局已「認真考慮」很長時間，卻未有正面回應問題。



至於勞工處服務效率有所下降，羅表示，香港失業率已跌至2.8%，當中不少失業者是個人選擇，大部分更是處於流轉階段，相信只有不足1%是真正有求職需要，勞工處角色會按勞動市場情況而改變，在失業率低時，會由「幫人搵工」改為「幫僱主搵人」。