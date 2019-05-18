國歌法委員會改開會時間捱轟　廖長江允下次先諮詢

立法會《國歌條例草案》委員會工作接近尾聲，今日(18日)已完成逐條審議階段，將於下次會議開始審議各議員的修正案，惟委員會主席廖長江近日的開會安排備受質疑，當中包括臨時加會或臨時更改時間。



民主派議員毛孟靜、莫乃光、范國威等今在會議上炮轟廖的安排，毛指今日會議原定下午舉行，不少民主派議員今早安排了探監，及後廖將會議改上午舉行，質疑他不想民主派議員開會，迫使他們二擇其一，務求盡快完成條例草案審議，惟她的質疑引起建制派批評，認為她提出的並非規程問題，直斥她「好煩」。



范指自己今早另有工作，批評廖在開會前一兩天才更改時間，令議員難以安排，形容情況不理想。廖解釋，由於今日是周六，認為不少議員會在周六下午有安排，因此改成上午舉行，希望可以方便議員，他稱已聽到各議員對他的批評，承諾下次再次作出改動時會先諮詢，但他亦澄清今次改動的安排，是於本周三(15日)發出文件，暗指有3天通知期。



另外，議員梁美芬質疑政府草擬條例時將法理寫成條文，指目前條例草案寫明若與全國性法律不符時，香港的版本將視為「改編本」，她認為「改編本」字眼不合適，強調《國歌條例草案》的成立原意與全國性法律相同，當中不符之處僅屬技術或文化上不同，如香港立法不會用「公安」、「行政拘留」等用字，形容有關條文畫蛇添足。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應指，條例草擬時須與《國旗及國徽條例》相同，故採用相同字眼。



議員陳志全指，條例通過後，國歌將不能註冊為商標，惟就一些疑似抄襲的歌曲案例，或需要有多個小節相同才視為抄襲，反之若只有一兩個小節相同則被視為無問題，質問日後是否由商標註冊處「操生死大權」，由該處判斷申請的商標是否國歌而決定能否註冊。鄧忍光解釋，判斷申請註冊的商標是否合法，是商標註冊處的恒常工作，認為條文中已清晰列明何為國歌，該處判斷時將需參考有關條例。