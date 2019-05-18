荃灣上水屠房明日復宰豬隻　下周一有新鮮豬肉供應

上水屠房自上周六(11日)有內地豬隻驗出非洲豬瘟病毒後，一直關閉至今，以撲殺場內6000隻活豬及消毒屠房，並影響市場新鮮豬肉供應。香港禽畜業聯會副主席林榮源透露，上水屠房今日(18日)會完成清潔消毒，荃灣屠房亦會同步開放，預計下周一(20日)早上有新鮮豬肉供應市場。



林續指，荃灣屠房今日已接收豬隻，約有200至300隻，全屬本地供應，無內地豬，預計明晚(19日)會屠宰，而上水屠房明日亦會接收約500至600隻豬，並恢復屠宰，預計批發價會上升約一成，而零售價則待肉販自行定價，相信都會比平日為貴。至於内地活豬何時供港，林回應指，現時消息滿天飛，要待明日才能知道確實情況。



食物環境衞生署表示，荃灣屠房持牌人向署方表示，屠房將於今日完成清潔消毒工作，並在明日凌晨重新恢復運作。按慣常實際操作，本地豬場在日間運送豬隻到荃灣屠房，待取得尿液樣本化驗結果後，通過檢疫的豬隻會在翌日凌晨開始屠宰。換言之，本地豬場的豬隻最早可在下周一供應市場。



署方續指，上水屠房的清洗消毒工作已接近完成，正作嚴格檢查，明日有望恢復運作。為讓業界及早作準備，政府將最新進展通知業界。政府會待所有工作完成和嚴格檢查後，公布屠房具體恢復運作的時間。