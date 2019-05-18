8旬婦涉誤殺女院友押後訊　被告長子致歉形容是悲劇

秀茂坪一間私營安老院發生命案，2名分別姓駱及姓張的女院友，前日(16日)下午在院舍內因瑣事爭吵，繼而互相推撞，有人情緒失控「起飛腳」，85歲姓張的婆婆被踢跌後陷入昏迷，送院搶救後當晚不治。涉案88歲姓駱老婦被控一項誤殺罪，今早(18日)被押送到觀塘法院提堂。控方申請將案押後兩星期，索取兩份精神科醫生報告，以決定她是否適合答辯後再訊。老婦長子今亦有到庭旁聽，他在庭外向記者形容事件是悲劇，並向死者和死者家屬致歉，長子嘆謂：「好心痛！90歲人搞場咁嘅嘢，唔好聽講句，寧可死咗佢就算。」



被告駱潤桃今早(18日)坐着輪椅出庭應訊，她報稱退休人士，尚餘兩星期便89歲，她被控於本月16日在秀茂坪順天邨街市地下的康達(順天)護老中心內的走廊，非法殺死張惠芳。



控方表示，被告拒絕當值律師服務，法庭書記問她叫甚麼名字，她也沒回應。裁判官問她是否不用律師代表，又問她是否明白控罪，她說：「我行得正企得正，使乜律師幫？根本我無做又無見到，告咪告囉，佢話係咪係，告死佢。」



控方透露調查期間已發現被告精神有問題，案情大致跟傳媒報道一樣，現申請將案押後兩星期再訊，先索取兩份精神科醫生報告，再決定被告是否適合答辯。因案件性質嚴重，故反對她保釋。



裁判官嘗試向被告解釋法律程序，但被告似乎不明所以，語意不清，她說：「根本乜都無做，認咩呀？」官遂問有否被告家屬到庭，被告一名兒子先舉手，但他哭得講不出聲，後來轉為由被告的長子跟裁判官對談，長子透露家母患腦退化症，但應該沒有見醫生，家母有時認到人，有時又認不到，「講近時嘅嘢又唔係講得咁清楚。」



裁判官問被告是否認得兒子，被告答「佢唔係(兒子)就唔會嚟啦，都無厘頭」。最終案件押後至5月31日再訊，被告下周五(24日)亦會被帶上法庭進行保釋覆核，被告需還押小欖精神病治療中心看管。



被告長子蔡先生在庭外接受記者採訪，透露原本在內地過退休生活的家母，前年年尾跌傷盆骨，需返港到聯合醫院動手術，惟手術過後「個腦就開始亂」，及後證實患腦退化症，需入住護老院。他稱家母根本控制不到意志，「殺咗人都唔知自己做乜」，「佢八九十歲坐輪椅都可以打死人，你信唔信呀？我就唔明點解拖鞋都可以打死人」。他指家母跟院友和護士的關係時好時壞，非常飄忽，家母曾幻想自己在院舍被人綁住，家人稍後或找社工協助聘請律師。