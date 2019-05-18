社署改評估機制　長者或不能同時輪院舍及社區照顧

社會福利署年底將完成更新安老服務統一評估機制，接受評估後的長者，在新機制下將不能同時輪候政府的資助院舍及社區照顧服務。更新一事被社福界質疑「做靚盤數」，減少輪候院舍人數，勞工及福利局局長羅致光否認有關說法，解釋指新機制是冀將長者服務的重點放回社區支援，強調長者輪候院舍時仍可得社區照顧服務，未來會到立法會福利事務委員會交代詳情。



社署2003年起實施長期護理服務中央輪候冊，為長者作登記及評估後，會為他們編配及輪候受政府資助的長期護理服務，包括安老院、改善家居及社區照顧服務等。社署資料顯示，截至上月底，有12,547人正輪候社區照顧服務，輪候時間約19個月；另有41,073人輪候政府資助的住宿照顧服務，其中輪候津助及合約院舍的時間長達39個月。



目前已接受評估的長者可同時選擇輪候院舍或社區照顧服務，但新機制下或不設「雙重選擇」。關注家居照顧服務大聯盟主席馮妙霞批評，政府此舉是為縮短津院輪候時間，亦是為強迫長者使用社區照顧服務券鋪路，以社區照顧的藉口將長者服務市場化，變相「益晒私院」。



羅致光指，更新的機制由香港大學秀圃老年研究中心的顧問團隊制訂，參考加拿大、澳洲、美國等地的經驗，目的冀提供更加切合長者需要的服務。



社署回應指，新的評估機制能更有效分辨長者的不同需要，及識別長者的長期護理服務需要。此外，機制將優化長期護理服務配對，以確保最有需要的長者能優先接受服務，避免長者過早入住院舍。

