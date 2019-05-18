網民熱話：細路打爛嘢阿媽唔道歉　一路賠錢一路鬧

「顧客永遠是對的」，不單止令零售業從業員每日遇上不少挑戰，顧客蠻不講理事亦層出不窮。日前有零售業從業員就在網上大吐苦水，斥責一名無品阿媽在自己兒子打爛東西後，不但不道歉還態度惡劣。



昨日（17日）早上近9時半，Facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」發布了一篇網民的投稿文章。事發於本月5日，名為「小薯仔」的零售業從業員在文中稱，自己在植物店工作，當日回店舖開檔的時候，一對母子進來了，「我叫佢哋隨便睇就繼續準備開舖，突然聽到一下打爛嘢嘅聲，我知道瀨嘢啦。即刻走出去睇，見到個細路仔好驚咁望住我，佢老母若無其事打算走，一句唔好意思都無。我即刻叫停佢，講要照價賠償。」怎知該阿媽十分愕然：「吓？賠？幾錢？」當發文者稱「$98」時，更語帶惡言：「你啲垃圾，花墟賣$15咋！」



發文者見此文即說：「唔賠就報警。」那個阿媽才不情不願地拿出$100，但仍然出言不遜，人身攻擊他：「仲話我好樣衰」，然後不斷罵他。最後發文者忍不住說：「收聲啦好心，你個仔睇住你㗎，你點做人老母，係咪要教佢打爛嘢唔say sorry唔使賠呀？」然而那名母親依舊繼續喃喃自語。他在文末稱：「希望佢個仔唔好學咗佢啦！唔多手咪唔使賠囉，靠惡係無用㗎。」



文章令很多網民有同感，紛紛分享經歷：「我細個打爛人哋嘢，阿媽係X我先，仲會同店員講sorry」、「諗起細個幼稚園咁上下大啦，自己手多，喺間燈飾舖整跌咗水晶燈粒水晶，粒水晶裂咗。即刻畀阿媽鬧，係咁同個老闆say sorry，話要賠番錢畀老闆。」有人感慨說：「點解依家啲人咁㗎，我真係好慶幸我阿媽識得教我」，亦有人為小朋友擔心：「呢啲咁嘅人教仔...」、「身教真係好緊要，希望個小朋友唔好畀佢阿媽教壞晒」。



網民有話說：



Raymond Yu Chun Fai：生仔要考牌系列



Jason Lam：應該同小朋友講：你大個唔好學你媽媽咁無禮貌，又無責任心



DF Szeto：斷估如果佢自己打爛都係會閃



Chim Jacky：小朋友返去慘啦



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro