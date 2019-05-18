O記大規模掃蕩機舖賭檔　拘135人包括南亞假難民

警方有組織罪案及三合會調查科，聯同各總區的反三合會行動組、重案組、特別職務隊及入境事務處人員，昨日(17日)起，一連兩日展開代號「博勇」的打擊非法賭博行動，以針對打擊非法遊戲機兌分活動，派出多名探員，前往多間遊戲機中心假扮賭客混入場內搜證。



行動中，警方於全港多處採取拘捕行動，突擊搜查12間持牌遊戲機中心，以及51個非法釣魚機賭檔，共拘捕98男37女(15至76歲)，他們分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及 「藏有攻擊性武器」等罪行，部分被捕人士有黑幫背景。警方檢獲153台作為賭博工具的遊戲機，當中包括老虎機丶打魚機丶昆蟲機丶骰仔機及跑馬機等，同時搜獲65萬港元現金、15部增值機、11個讀卡器、296張遊戲機儲值卡，以及大量用作兌分的數簿。



被捕人士中，包括15名非華裔人士，他們分別來自印度、巴基斯坦、泰國、孟加拉及菲律賓，當中18人為持「行街紙」的免遣返聲請人士，另有7名被捕者持雙程證來港。另外，被捕人士亦包括17名持牌遊戲機中心職員，以及10名「兌分仔」，其中2名參與賭博人士只有15歲，亦有一名年僅18歲，正就讀大專的「兌分仔」被捕。警方表示，行動仍然繼續中，不排除有更多人士被捕。據悉，大部分持雙程證的被捕者均來自內地湖南，透過朋友介紹來港充當「兌分仔」或擔任「睇場」角色。



警方表示，O記早於今年3月進行首次 「博勇」行動，打擊以兌分方法從事非法賭博活動。該次行動中，警方發現多間遊戲機中心暗中向客人兌分，以贏取的積分兌換成彩金以從中取利，變相經營非法賭場。警方亦發現兌分經營手法有蔓延趨勢，有不法分子租用唐樓丶商業大廈以及工業中心開設非法賭檔。由於兌分活動利潤可觀，有黑幫覷準機會，於人口流動較多地點，密集式開設樓上非法賭檔，並聘用非華裔及持雙程證人士負責兌分或兜售毒品，成為黑幫主要收入來源之一，並導致一連串因利益衝突，而衍生的暴力案件。



警方重申，將會不遺餘力，以情報作主導、繼續全力打擊利用遊戲機兌分的非法賭博活動，包括當中的幕後主腦，堵截三合會收入來源，並會考慮就有關案件向法庭申請加重刑罰，亦會向賭博場所的業主或租客採取行動。若有關遊戲機中心持牌人、代理持牌人或僱員違反《遊戲機中心條例》而被定罪，警方會向相關部門申請撤銷或拒絕牌照續期。



警方提醒市民，尤其是青少年切勿沈迷賭博，將遊戲機積分兌換現金或到釣魚機非法賭檔參與非法賭博，均屬違法。遊戲機中心一旦證實以非法賭博場所經營，不論是經營者、管理人以及在場的賭客，皆可能觸犯《賭博條例》。