冚機舖賭檔：「本小利大」模式營運　販毒借貸一條龍吸客

警方一連兩日採取「博勇」反賭博行動，一舉拘捕135人。據警方指，現時全港約有200多間持牌遊戲機中心，分布港九新界。遊戲機中心內除有賽車、運動、音樂等娛樂成分為主的遊戲機外，亦包括釣魚機、老虎機、打雀機及輪盤機等含有賭博成分，並設有讀卡器存取積分的遊戲機。因此有黑社會集團聘用本地或非華裔人士，前往遊戲機中心充當「兌分仔」角色，向客人售賣或購入積分卡內分數，並於兌換過程中抽取百分之10至20不等的佣金獲利。



警方調查顯示，不少持牌遊戲機中心於發牌條件容許以外時間營業，搖身一變成為非法賭檔，更有部分職員會充當「兌分仔」。當「兌分仔」每日工作完成後，他們會將得益及積分卡交予集團成員，集團會向遊戲機中心負責人拆賬，以換取負責人默許場內的賭博活動，以及獲得進行兌分活動的經營權。而俗稱「打魚場」或「暗場」的樓上非法賭檔，大部分均由黑幫操控，以「本小利大」模式營運，他們會透過短期租約，租用約500至1000呎的住宅或工廈單位，在內擺放約3至4部釣魚機，並招攬負責人主持及管理，24小時運作，一般只招待熟客。賭檔內外亦設有閉路電視，用作監察場內運作及確認客人身份。



另外，部分賭檔內「兌分仔」，會向相熟賭客提供冰毒、可卡因或大麻等毒品，同時介紹他們到附近集團經營的樓上賭檔繼續賭，令賭客染上毒癮後，便不再免費提供毒品。集團亦會同時將遊戲機的難度調高，當賭客無法賺錢後，即將他們提供高利貸服務，從而操控欠債賭客從事各種非法活動。據警方稱，部分賭客一晚可輸掉過萬港元，而每間遊戲機中心每日利潤可達數千至十數萬港元，視乎人流及大小而定，「兌分仔」則每日可賺約700至1200港元不等酬勞。