政Whats噏：堆填區裝太陽能板　陳克勤鬧政府慢吞吞

香港嘅環保政策一向惹人詬病，過去就連建制派都開足猛火狂插，環境局局長黃錦星自然成箭靶。近日政府試推堆填區太陽能發電，不過立法會議員陳克勤就喺網上鬧爆政府做嘢慢吞吞，又話佢早喺10年前已經提出有關建議，如果政府當年肯做，依家都回咗本喇。佢又重提環境局過去嘅擾民政策，咬住黃唔放。如果黃再唔長進，睇嚟遲早係佢要被回收喇。



政府去年提出考慮喺合適嘅堆填區安裝太陽能板，近日終於公布呢個首項試驗計劃選址，定喺俗稱將軍澳堆填區嘅新界東南堆填區進行試驗，完工後可以提供1兆瓦發電電量，同時亦會加設觀景台、可再生能源展示區等，預計最快明年可以投入服務。



以為政府喺環保方面終於行多一步，但克勤就喺網上大鬧政府做嘢慢吞吞。原來佢早喺10幾年前已經提出過相關建議，仲搵返當年報道出嚟，大嘆政府一早肯做嘅話，相信依家已經回咗本。佢仲留言批評政府︰「呢啲快、靚、正嘅好嘢要10年先做，擾民嘅嘢，無諗清楚就懶叻咁仆去做！」



克勤話，好耐之前佢已經向政府提出要善用堆填區土地，因為堆填區會沉降，唔可以興建太高嘅建築物，所以佢就建議安裝相對平坦嘅太陽能板，既環保又善用土地，但當時環境局就話成本高、效率亦有限，就咁樣一拖就拖咗10年喇。不過受惠於近年科技發展，太陽能板嘅成本降低，同時亦提升咗效能，所以政府依家先肯做，都可以叫「遲來的春天」咁話。



而克勤對於環境局嘅無奈又點止堆填區裝太陽能板一事﹖佢仲炮轟政府對俗稱「四電一腦」嘅生產者責任計劃同埋垃圾徵費建議，指出負責審議垃圾徵費條例草案嘅法案委員會次次開會時都有議員問問題，全因關心措施推出時，政府會點樣作出配套，市民亦都擔心會垃圾圍城，但偏偏出席嘅官員次次都答唔到議員問題，真係衝住黃錦星而來。



其實今次並唔係克勤針對黃，立法會中亦絕非只得克勤一個有不滿，身兼行政會議成員、立法會議員、中西區區議員嘅「三料議員」張國鈞亦曾經喺當區區議會中，提出一份鬧爆「四電一腦」嘅討論文件，而身兼行會成員嘅飲食界立法會議員張宇人亦曾出手，喺立法會工務小組委員會將環境局興建有機資源回收中心第二期嘅撥款申請拉倒。種種事例足見黃治下嘅環境局推行嘅政策幾咁令人不滿，如果黃繼續歎慢板、唔錯唔做，怕且香港嘅環保政策都繼續一鑊粥喇。

