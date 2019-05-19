維修遊樂設施欠安全裝備　壯漢4米高飛墮腰椎重創

迪士尼，一個為人帶來歡樂的地方，卻是文哥改變一生的痛苦經歷。現年六十二歲的蔡德文，一九九五年加入建築及維修業擔任技工，由迪士尼樂園興建到開幕均參與其中，但一次夜間維修，文哥在欠缺安全帶及救生繩情況下，爬上四米高遊樂設施不慎墮下，導致腰椎神經嚴重受損，左腳自此無力，出入要依靠三輪車。他批評，不少僱主為節省成本及為求方便而忽略高空工作安全措施，提醒工友注重安全。



文哥擔任技工廿多年，手持多個機械操作的牌照，工作機會手到拿來。他憶述，二○一一年正值五十四歲壯年，當時協助迪士尼的維修工作，一晚到俗稱咖啡杯的遊樂設施頂部髹油漆翻新，其僱主要求他與另一工友徒手爬上頂，他亦應樂園要求脫鞋上陣，以免弄花油漆。工作期間，工友弄跌用作打開油漆的𠝹刀，文哥因而探身下去，但頂部布滿霧水，文哥雙腳一踏便由高空墮下，腰椎神經受傷。



當日一跌，文哥需臥病在床三個月，以輪椅代步，左腳膝頭以下部分從此失去活動能力，更出現大、小便失禁問題，歲月均花在接近十年的治療、復康及官司上，現時需定期到泌尿科等專科復診，每日亦要服用五種藥物以上。他坦言，現時依靠家人支持及意志力才能生活下去。



他指，花約六年時間始成功取回數百萬港元工傷賠償，但僱主只遭罰款十萬港元以下，狠批「罰得輕」，對警惕僱主力度不足，因事件涉及僱主嚴重過失，特別是他曾提醒僱主作安全措施，但對方仍未有提供，「罰得太輕佢哋都冇警覺性，當拗痕」。他反映，不少僱主為節省成本，拒絕使用工作台或升降台等，直指「(安全措施)求其、是但、貪方便同快，攞你命」，提醒工友不應怕麻煩或影響工作而不向僱主主動要求安全設備，強調安全才是首要。