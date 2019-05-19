工人無綁安全帶　斜頂髹油高危

人體從高處墮下的傷亡工業意外頻生，但危險高空工作仍不時出現，本報記者在三月廿六日目擊兩名工人在大埔工業邨一塑料廠房天台簷篷斜頂上危險工作，其中一名工人手持一支長柄油掃替鐵皮簷篷髹油漆，另一人在斜台來回加添油漆。廠房樓高四層，工人並沒有繫上任何安全裝置，簷篷也沒有圍欄，觸目驚心。



另外，有讀者早前目擊一名繫上繩子的工人，攀上北角城市花園酒店廿五樓天台外牆巨型招牌做工程，另一工人在天台邊緣協助，讀者看到工人懸空工作，擔心發生意外。



勞工處接獲轉介後派員到大埔及北角調查，均指當時無發現工人施工，故向僱主發出書面警告，敦促在大廈天台高處工作時，須遵守有關職安健法例及採取適當的安全措施，保障工人工作安全，亦會繼續調查搜證，若有足夠證據顯示僱主涉嫌違反職安健法例的規定，會依法處理。



管理城市花園酒店的信和酒店集團表示，酒店要求承辦商施工期間嚴守及實施與職業安全相關的程序和措施，工人在外牆工作期間均配有連接於擊穩點的獨立救生繩及安全帶裝置，對於勞工處提出的安全建議，公司會積極配合。