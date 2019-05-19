港鐵荃灣站又衝燈　3個月3次議員促交代

港鐵衝燈事故頻生，上周三(15日)凌晨有列車在美孚站往荃灣方向靠站時，停下的位置較預定前○點五米左右，至早上在荃灣站更衝過連過約三個車門才停下，越過信號燈約十多米。港鐵承認發生衝燈事件，指由於涉事列車車底有組件運作不暢順，致列車當時未有準確地停在預定的位置。今次事件已是港鐵三個多月內第三次有列車在荃灣站衝燈，有立法會議員認為事態嚴重，批評港鐵頻生事故令人擔憂，要求港鐵交代事件。



消息人士透露，涉事列車在事發前已出現過在月台未能停正車點，更在中環站重置過一次電腦系統。事發當時，列車員工督察曾登上涉事列車，並留意自動折返模式是否正常，惟列車到達荃灣○九號燈後未有減速，令列車衝出十多米。消息人士批評事件印證港鐵設備老化，自動駕駛系統存在極大風險等問題。



翻查資料，今年二月十日凌晨三時許，港鐵測試新信號系統測試行車時，有列車於荃灣站以自動折返模式掉頭時，未能自動在指定信號燈前停低，車長按動煞車掣，最終列車「衝燈」，車頭越過信號燈一點五米，港鐵其後更「自爆」該次並非首次在測試信號系統期間衝燈。



立法會交通事務委員會副主席譚文豪直斥情況不理想，認為港鐵應向政府交代類似事件是否經常發生，又指幸好事發時車廂內無乘客，促港鐵警惕事件，及早更換老化零件或加強保養，並調查短時間內多次發生衝燈事件的原因，直言：「唔好次次都靠自動保護功能。」



港鐵發言人證實，上周三凌晨零時卅分，涉事列車在美孚站往荃灣方向靠站時，列車停的位置較預定前○點五米左右；至上午約八時廿分，涉事列車到達荃灣總站後，要求所有乘客離開車廂，並慢速駛往前方的掉頭處，其後發生衝燈事件，經調查後發現列車車底有組件運作不暢順，導致列車當時未有準確地停在預定的位置。而信號系統的自動保護功能迅即啟動，列車車長亦同時按動了緊急停車按鈕。港鐵補充，工程人員於事發後安排列車進行檢查，經更換有關組件後，該列車運作回復正常。