古董珍寶巴士獲發牌　全港首架可在路上行駛

古董「珍寶巴士」翻生，日前更成功獲發牌照可在街上行駛！本身是巴士迷的擁有者溫先生透露，這輛古董巴士之前被巴士公司用作「員工溝通巴士」，牌照規定獨特，車輛的圖則、文件又完整保留，故獲發牌，料屬全港首架。他計劃將此巴士作活動推廣之用，又認為古董巴士應有更多出路，如設立「交通博物館」，讓更多古董巴士可被保存。



這架古董巴士之前屬新巴所有，七九年出廠，已有四十年歷史，日前獲發牌。溫先生透露，兩年前用六位數字價格以公司名義購入，連同整修開支，花費已達七位數字，他坦言，要收藏這輛碩果僅存的古董巴士。



他介紹，巴士的獨特處是當年服務新巴時，該巴士被用作「員工溝通巴士」，被開至各車站，讓站長及車長上車聯誼，公司藉此了解前線員工工作情況，故所領的牌照為「特別用途車輛」牌照，牌照要求是行車時只能有五個座位可坐人。



溫續說，一般的古董巴士若曾用作載客會有「劏車紙」，以防收藏者在道路上行駛，但該架巴士領取的是「特別用途車輛」牌照，加上保留了完整的圖則文件，故獲破例出牌，他希望這架巴士能帶出保育意義：「保育嘅意義唔係話就咁保留一架車，仲要最好畀架車定期行駛、活動，機件先至可以保存得好啲，希望政府可以有個交通博物館能夠畀市民參觀引起大家嘅回憶談論，引起外國遊客到訪，對香港亦都係一件正面嘅事！」

