探射燈：外傭測抗體非強制　疫情難堵截

麻疹在全球多國爆發，其中菲律賓、印尼等國家疫情嚴重，衞生署在5月16日開始在灣仔入境事務大樓設置驗血測試站，為來港的菲律賓外籍傭工提供麻疹血清測試，以進一步了解在港工作家庭傭工對麻疹的整體免疫力，惟有關注團體表示措施並非強制性，難有成效。



東網記者在首天到場，職員指至下午前已有50、60人到場驗血，有僱主表示得知消息，便着外傭前來，有外傭對菲國疫情傳入表示不太擔心。世衞數字顯示，菲律賓已有超過2.2萬宗確診個案，共333人死亡。為阻截外來傳入的風險，政府早於上月在機場設立驗血站，又為未有抗體的參加者接種疫苗，但現時測試全屬自願性質，亦只限菲藉員工。



香港僱傭代理協會主席張結民指，現時的驗血措施是防止有外傭來港工作前未有接種疫苗，但對成效抱保留，「都唔係強制性，作用應該唔大。」香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤則質疑政府要在市區設立測試站，指機場理應足夠應付200人的目標，「係咪想溝淡條數，睇落靚啲就唔使理？」徐又對200人的目標數字抱有懷疑，「香港有幾多菲藉外傭人口？呢200人係咪就可以代表晒？」

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